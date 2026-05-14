¿Cuánta agua se llevan los cruceros? Puertos españoles se plantan y ponen límites para salvar sus recursos

El año pasado se supo que una de estas embarcaciones recibía una media de entre 150 y 200 toneladas de agua de pozo a la semana o cada diez días durante dos meses y medio. Eso representa un promedio de 700 toneladas de agua al mes, según informó Diario de Ibiza. Esta cantidad sería suficiente para cubrir las necesidades de una persona durante 5.263 días, o 14,4 años, y de 2.134 días ó 5,8 años para el caso de una familia de cuatro miembros.