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¿Cuánta agua se llevan los cruceros? Puertos españoles se plantan y ponen límites para salvar sus recursos

¿Cuánta agua se llevan los cruceros? Puertos españoles se plantan y ponen límites para salvar sus recursos

El año pasado se supo que una de estas embarcaciones recibía una media de entre 150 y 200 toneladas de agua de pozo a la semana o cada diez días durante dos meses y medio. Eso representa un promedio de 700 toneladas de agua al mes, según informó Diario de Ibiza. Esta cantidad sería suficiente para cubrir las necesidades de una persona durante 5.263 días, o 14,4 años, y de 2.134 días ó 5,8 años para el caso de una familia de cuatro miembros.

| etiquetas: agua , cruceros , puertos , españoles , recursos
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11 comentarios
17 4 0 K 223 actualidad
Gry #4 Gry *
Pues 700 metros cúbicos al mes tampoco es tanto, pero deberían aprovisionar en lugares donde no haya sequía.

A precio de desalinizadora sale por unos 700 €.
1 K 31
#2 titomeneao
¿Lo de expresar el agua en toneladas en vez de m3 es por darle "peso" al artículo?
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El_Tio_Istvan #5 El_Tio_Istvan
#2 Curiosamente un m³ de agua pesa una tonelada.
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#7 titomeneao
#5 Lo digo precisamente por eso
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Lekuar #8 Lekuar
#2 Es más intuitivo para la mayoría de la gente.
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Andreham #1 Andreham
¿Pero la pagan? Si la pagan, ¿no es capitalismo?
2 K 23
El_Tio_Istvan #6 El_Tio_Istvan
#1 A precio de tinta de tóner la tenían que pagar esos mamotretos infectos y horteras. :ffu:
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#3 sliana
Cobre las necesidades de una persona durante 5263 días. O de 5263 personas un día.

Cuanta agua gasta una ciudad?

Pretende crear indignación por algún motivo? Odio?
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Mltfrtk #10 Mltfrtk
Cruceros, generadores de montañas de mierda. Contaminación flotante.
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#9 AlexGuevara
Estos mega contenedores flotantes no tienen sentido racional en un planeta cada día más polucionado
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