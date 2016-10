Cuando WhatsApp no era una app de mensajería, sino una app de estados para tu agenda "inteligente"

5 meneos 101 clics

usuarios: 4 anónimos: 1 negativos: 2 compartir:

tecnología karma: 20

"Desde que me he medio retirado, hace algo más de un año, he estado viajando MUCHO y odio cuando la gente intenta contactar conmigo y estoy en un avión o fuera del país. Así que me pregunté a mí mismo: "¿no estaría genial poder poner un estado en mi iPhone, similar al estado que puedes poner en Yahoo Messenger o en Skype?" (Jan Koum, mayo de 2009)