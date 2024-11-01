·
Cuando Vox supere al PSOE
La gran incógnita es cómo soportará el cambio el sistema político de una Constitución diseñada a medida del bipartidismo imperfecto
etiquetas
:
elecciones
,
vox
,
psoe
actualidad
#2
pip
La tendencia es esa. La tendencia del mundo también es esa. Pero ojito, que las cosas no están escritas, no serían los primeros que suben y suben para comerse el mundo y de repente chof. Ejemplos hemos tenido.
#5
sinson
*
#2
Entre cagamandurrias y mamarrachos que dios nos pille confesados.
Soy ateo.
#6
Eibi6
#2
alguien ha preguntado donde está Albert?{grin}
#1
YSiguesLeyendo
el primer Parlamento donde entró Vox de la mano de una campaña desastrosa de Gusana Díaz fue en el de Andalucía, y volverá a ser pionera en ver a Vox por delante del PSOE en votos y escaños en las próximas elecciones andaluzas, especialmente muy probable en dos provincias andaluzas, por este orden: Almería y Huelva. la duda no es si va a pasar, sino cuándo y dónde
#4
YSiguesLeyendo
*
y no sólo es voto ideológico o voto de castigo. hay un voto que podemos llamar "apostar a caballo ganador" que básicamente consiste en que cuando socialmente una opción se percibe como con más probabilidades de ganar, ese "voto a caballo ganador" cambia fácilmente de opción porque su ideología, sus principios, es estar en el bando de los ganadores, da igual quiénes sean o qué hagan o propongan dichos futuros ganadores. funciona igual que en La Liga, que casi todo el mundo…
» ver todo el comentario
#3
sleep_timer
Vox es lo que es gracias a la inestimable ayuda el P
so
E, con sus movidas de hacer creer que van a ayudar a la clase trabajadora y luego hacer políticas de derechas. Ese desencanto hace que la gente se quede en el sofá o que voten a subnormales solamente por venganza.
