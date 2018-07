El ‘vuelo institucional’ de Pedro Sánchez a Castellón, para asistir al FIB sigue levantando ampollas. El presidente de la Diputación y concejal del Ayuntamiento, Javier Moliner, confirmaba hoy que no fue una visita institucional y no se les convoco como tal. Con mucha ironía, Moliner indicó: “Cuando uno se siente el rey del mambo no le importa utilizar a la alcaldesa y al presidente de la Generalitat como teloneros de The Killers”