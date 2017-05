Cuando a Susana Díaz le fallaron los números... y los aparatos

La arrogancia ciega. Susana Díaz y su combativo ejército se han pasado de frenada y han vendido la piel del oso antes de cazarlo. Era la candidata de los aparatos y los aparatos le han fallado. Iba a arrasar en número de avales y ha tenido apenas 6.000 más que su principal adversario. Ni se ha molestado en presentar un modelo de país o de partido; no ha dado una sola rueda de prensa; no ha mantenido ni un briefing con los periodistas. Sigue sin entender que ella no es una divinidad lunar capaz de producir el día cuando es de noche.