Cuando solo somos unos "mandaos"

La síntesis apretada de un proceso tan complejo nos la da El Roto con el eslogan que surge del hongo de una explosión nuclear: «¡Las bombas dan trabajo!».Reformulemos toda la serie de ecuaciones desde el principio mismo: 1.Lo fundamental no son los puestos de trabajo,sino el sentido mismo del trabajo, 2.Los trabajadores no son unos meros “mandaos” en este pleito 3.El Estado no es un mero gestor de los intereses de las empresas que tienen un peso determinante en los resultados económicos del país. Vivimos en un mundo íntimamente interdependiente