Cuando ser 'Chanquete' impidió a Antonio Ferrandis salir del armario

Antonio Ferrandis no ocultaba su sexualidad frente a los compañeros de profesión, pero el hecho de encarnar al entrañable Chanquete de 'Verano Azul' lo alejaba todavía más de cualquier confesión. Cuando Pilar Eyre lo entrevistó para Interviú en 1982 aseguró no necesitar a las mujeres a ningún nivel, confesó ser un hombre sexualmente frío y ante la pregunta de qué opinaba sobre la homosexualidad, dijo así: "Es otra forma de sexualidad. Me hace gracia que la gente diga que es una aberración. Hay casos entre hombre y mujer mucho más aberrantes