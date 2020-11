Si tengo una emergencia médica, ni se me ocurre llamar a una ambulancia. Mejor pido un Uber que me lleve al hospital porque no pienso pagar 5.000$ por un trayecto en una furgoneta que hace ni-no. - Costó 1.500$ sólo el transporte en ambulancia del cuerpo de mi padre fallecido, desde nuestra casa a la morgue. 1500$ y ni siquiera encendieron el ni-no. ...