No es fácil lanzarse sobre el teclado y escribir una reseña sobre un libro; y esta tarea no se hace más fácil cuando nos topamos con una obrita (no en el sentido despectivo) de menos de noventa páginas cuyo centro es la figura más poderosa de toda la historia girando alrededor de, probablemente, la expresión artística más poderosa que ha dado el genio humano.