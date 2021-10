Cuando 'El Plan' de Fernando Alonso salió mal: los grandes errores de su carrera deportiva

"Confía en 'El Plan'". Este leitmotiv (convertido incluso en gorra) sobre el que pivota la mentalidad de Fernando Alonso ahora mismo no es más que una evolución de otras promesas que, por diversos motivos, no salieron bien en su carrera deportiva. Muy recordado es estos días el fallido "lo mejor está por llegar" que decía en 2014, cuando le sabía a poco ganar alguna vez. No ha vuelto a lograrlo... al menos en Fórmula 1.