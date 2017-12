Cuando parece que la naturaleza se equivoca, pero no...

Las cosas no son lo que parecen. Al menos cuando hablamos de biología, donde podría parecer que algunas adaptaciones están sacadas de un mal chiste. Pero la naturaleza no es nada estúpida. Admitamos que la naturaleza a veces nos muestra su peor cara. Solo hay que mirarla para pensar "pero qué fea" o "¡qué estúpida!". Lo que probablemente no se nos pase por la cabeza es que estamos siendo engañados vilmente. Porque la biología puede ser de todo, pero de tonta no tiene un pelo.