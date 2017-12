Cuando nuestros pensamientos dejan de ser nuestros

"¿Qué significa la privacidad? No solo se refiere a las contadas ocasiones en que preferimos la soledad, sino a la capacidad de ocultar partes de nuestro cuerpo o aspectos de nuestra vida. La privacidad va más allá de la soledad; no se limita al aspecto visual. En nuestro paso por el mundo vamos dejando una estela de metadatos. Ahora que hay herramientas nuevas y baratas para almacenarlos y procesarlos, nuestra intimidad queda plasmada en imágenes que no solo son descriptivas, sino que, a partir de cierta información, en realidad predicen..."