Cuando los medicamentos son ineficaces: diferencias entre la medicina científica y la charlatanería pseudomédica

La OMS acaba de publicar las conclusiones de un megaestudio a nivel mundial en el que se demuestra que algunos fármacos que se estaban utilizado de manera experimental para paliar o combatir la infección coronaviral no tienen efecto terapéutico alguno. Por el contrario, el gobierno de la India lleva meses promocionando todo tipo de remedios “alternativos” cuya eficacia no ha sido demostrada no ya contra la actual pandemia, sino contra ninguna de las otras enfermedades para las cuales se llevan décadas recetando en este inmenso país (...)