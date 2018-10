Cuando la Justicia llega tarde

La vida que le robaron a Inés Madrigal nada más nacer por culpa de una trama delictiva dedicada a regalar bebés a las familias bien que no podían tenerlos o la que se les fue, en cada golpe recibido, a los torturados por el policía franquista Antonio González Pacheco, conocido con el tenebroso apodo de Billy el Niño, no encontrarán, de momento, reparación en los tribunales. Y no porque no fueran víctimas de atroces delitos sino porque estos han prescrito y la Justicia llega tarde también para ellos.