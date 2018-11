Cuando los jueces se convierten en monigotes

Aparte de considerar ilegal la revisión de la Sentencia sobre las hipotecas en la que declaraba que el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados era el banco hipotecante y no el comprador hipotecado, entre otras cosas porque decide la suspensión de todos los señalamientos sobre recursos de casación idénticos tramitados en la sección 2ª avocándolos al Pleno, a fin de discutir entre los 32 magistrados de la Sala de lo contencioso si mantenían o no el criterio de la única sentencia sobre este particular dictada hasta la fecha