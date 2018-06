Cuando Israel prohibió la televisión en color, sólo permitida tras ganar el Festival de Eurovisión de 1979

No sé dónde leí hace poco a algunos niños decir que no les hubiera gustado vivir en los primeros dos tercios del siglo XX porque todo era en blanco y negro. La gente menuda, ya se sabe, tiene su particular percepción de las cosas pero es cierto que esa época fue así desde un punto de vista: el televisivo. Y no estaba mal considerado en realidad; al menos en Israel, donde en la década de los setenta se produjo una situación inaudita cuando el gobierno prohibió emitir en color para evitar que se produjeran diferencias socioeconómicas.