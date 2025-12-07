Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante

El nombre de las calles está en valenciano, pero al caminar por ellas el oído capta sobre todo inglés. Es lo que ocurre en algunos pueblos del interior de Alicante como Hondón de los Frailes, en el Medio Vinalopó, y Llíber, en la Marina Alta. En ambos municipios la población extranjera ya supera a la local. ¿El motivo? Muchos de estos recién llegados llegan tras haber vivido en grandes urbes turísticas como Benidorm o Torrevieja, escapando del ruido, del encarecimiento de la vivienda y buscando un oasis de tranquilidad donde jubilarse