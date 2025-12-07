edición general
Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante

El nombre de las calles está en valenciano, pero al caminar por ellas el oído capta sobre todo inglés. Es lo que ocurre en algunos pueblos del interior de Alicante como Hondón de los Frailes, en el Medio Vinalopó, y Llíber, en la Marina Alta. En ambos municipios la población extranjera ya supera a la local. ¿El motivo? Muchos de estos recién llegados llegan tras haber vivido en grandes urbes turísticas como Benidorm o Torrevieja, escapando del ruido, del encarecimiento de la vivienda y buscando un oasis de tranquilidad donde jubilarse

LokoYo_ #3 LokoYo_
#2 Tiene una propaganda de echar mierda con la esperanza que alguien le lea y se eche para atras de mudarse a España. O esta muy alejado de la realidad o su capacidad mental y raciocinio no le dan para mucho ya. No intentes debatir con el, que no sabe articular argumentos sólidos.

Pero te señalan al inmigrante árabe, mientras los guiris nos tiran. El peor downgrade de la historia,
Nadie señala al inmigrante arabe, Si se quejan y deben deportar a los delincuentes que se dedican a robar con infinitos antecedentes penales
Los guiris no tiran a nadie , los guiris pagan su ITP, IVA y cuando tocan pagan un seguro de salud.
Pero él va a intentar seguir jugando la carta de víctima
5 K 50
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ahora miras el mapa de rentas por zonas en España y Alicante entre las zonas mas pobres de España, vienen porque somos pobres y es barato.

Pero te señalan al inmigrante árabe, mientras los guiris nos tiran. El peor downgrade de la historia, de un imperio a camareros y sirvientes de ingleses y americanos

www.rtve.es/noticias/20251021/mapa-origen-renta-calle-a-calle-2023/167
1 K 30
Pertinax #2 Pertinax *
#1 No se si te has dado cuenta de que el envío defiende todo lo contrario de lo que intentas denunciar.

"Vienen por la tranquilidad, por el paisaje, y se han integrado muy bien", sostiene. Muchas de las casas donde antes vivían personas mayores han sido adquiridas por extranjeros, ya que los hijos de esos vecinos optaron por marcharse a otros municipios. "Si no fuese por ellos, los pueblos de interior estarían vacíos

Vamos, que ni lo has leído.
1 K 26
#5 cocococo
En la isla de La Palma (no confundir con Las Palmas) en Canarias lo que oyes hablar es en alemán y en español con acento venezolano y colombiano. Ingleses hay muy poco. A veces escucho gente hablando en inglés, pero en inglés muy cutre, no nativos.
1 K 14
#6 Robe7064
#5 Hay acentos canarios que suenan a acentos caribeños (y al menos uno que suena a chileno, pero con hota y sin chilenismos). Puede que cierto número de los que suenan venezolanos sean gente del lugar o de otra isla. Si jamás los confundirías no he dicho nada.
0 K 7
Cuñado #4 Cuñado *
#_3 Del creador de... si sigues creyendo que la emigracion musulmana NO es un problema es O que no vives ni cerca de esas zonas o perteneces a esos grupos y te beneficias de la impunidad

Ahora en sus pantallas... Nadie señala al inmigrante arabe

Pffff, qué asco ser tú.
0 K 10

