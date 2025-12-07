Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante

El nombre de las calles está en valenciano, pero al caminar por ellas el oído capta sobre todo inglés. Es lo que ocurre en algunos pueblos del interior de Alicante como Hondón de los Frailes, en el Medio Vinalopó, y Llíber, en la Marina Alta. En ambos municipios la población extranjera ya supera a la local. ¿El motivo? Muchos de estos recién llegados llegan tras haber vivido en grandes urbes turísticas como Benidorm o Torrevieja, escapando del ruido, del encarecimiento de la vivienda y buscando un oasis de tranquilidad donde jubilarse
| etiquetas: inmigracion , españa , alicante
Pero te señalan al inmigrante árabe, mientras los guiris nos tiran. El peor downgrade de la historia,
Nadie señala al inmigrante arabe, Si se quejan y deben deportar a los delincuentes que se dedican a robar con infinitos antecedentes penales
Los guiris no tiran a nadie , los guiris pagan su ITP, IVA y cuando tocan pagan un seguro de salud.
Pero él va a intentar seguir jugando la carta de víctima
Pero te señalan al inmigrante árabe, mientras los guiris nos tiran. El peor downgrade de la historia, de un imperio a camareros y sirvientes de ingleses y americanos
www.rtve.es/noticias/20251021/mapa-origen-renta-calle-a-calle-2023/167
"Vienen por la tranquilidad, por el paisaje, y se han integrado muy bien", sostiene. Muchas de las casas donde antes vivían personas mayores han sido adquiridas por extranjeros, ya que los hijos de esos vecinos optaron por marcharse a otros municipios. "Si no fuese por ellos, los pueblos de interior estarían vacíos
Vamos, que ni lo has leído.
Ahora en sus pantallas... Nadie señala al inmigrante arabe
Pffff, qué asco ser tú.