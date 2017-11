Si lo tuyo no es el deporte no pienses que tus posibilidades de ganar una medalla olímpica son nulas. Solo necesitas un talento artístico y… bueno, una máquina del tiempo. El caso es que a principios del siglo XX, durante los Juegos Olímpicos no solo se otorgaban mediallas deportivas, sino también a las artes desde 1912. A lo largo de este tiempo se concedieron un total de 146 medallas, 11 de ellas a mujeres.