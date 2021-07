Cuando España vendió Florida

No hay parte de EEUU más española que Florida, primer territorio de América del Norte al que llegaron los españoles. Fue el 2 de abril de 1513, día de Pascua Florida (Domingo de Resurrección). Por esa fecha, y no por su exuberante vegetación, bautizó a aquella península La Florida su descubridor. Ponce de León no buscaba oro, sino algo aún más importante, la eterna juventud. Había leyendas de caciques ancianos que bebiendo de cierta fuente rejuvenecían, tomaban nueva esposa joven y engendraban hijos, y ese tesoro valía más que nada.