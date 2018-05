Era el año 1965 y yo vivía en París. Un día, mientras me dirigía a un lugar llamado Pictorial Service para revelar mis fotos, me fijé en un tipo con el que coincidí en el ascensor. Había algo especial y extrañamente transparente en él. Pensé: “Este debe ser Henri Cartier-Bresson“. Era conocido por su capacidad de fotografiar personas sin que ellas se dieran cuenta. Más tarde, cuando me uní a la agencia Magnum, llegamos a conocernos bien. Era un hombre nervioso pero ocurrente, nunca se tomaba a sí mismo demasiado en serio.