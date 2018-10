Cuando Bolsonaro le ofreció el ministerio de cultura a un exactor porno

Una de las grandes bazas durante toda la campaña electoral de Bolsonaro ha sido la defensa de los valores cristianos y de la familia tradicional, respaldado por el apoyo decisivo de las iglesias evangélicas, que representan el 22% de los creyentes. No obstante, en el país tropical toda regla tiene su excepción. La familia tradicional que defiende el ultraderechista no impide que un ex actor porno pueda ser contemplado como futuro ministro de Cultura. Se trata de Alexandre Frota.