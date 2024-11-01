"Cualquier persona normal no hubiera caído en el engaño". Absuelven a un condenado por estafa porque el denunciante fue "negligente"

La delgada línea que separa la estafa penal de una mala decisión económica ha vuelto a situarse en el centro del debate judicial tras una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El alto tribunal autonómico ha absuelto a un hombre que había sido condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia de Las Palmas, al concluir que el engaño del que se decía víctima el denunciante fue tan evidente que "Cualquier persona mínimamente normal no hubiera caído en él".
Hoy día, pongamos en un país como España, una persona que tenga acceso únicamente a Facebook también tiene acceso a Google, y por tanto también tiene la posibilidad de buscar información. No les culpo, lo mismo les pilla muy bajos de "defensas", pero joder, un poquito de precaución hay que tener.
¿No se trata justamente de defender a la gente mas necesitada?