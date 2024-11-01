edición general
En cualquier país de Europa, un Presidente del Gobierno, con la sospecha de la corrupción detrás de él, hubiera dimitido #PedroPresidente

Tweet del PSOE del 2015. En cualquier país de Europa, un Presidente del Gobierno, con la sospecha de la corrupción detrás de él, hubiera dimitido

#10 Tunguska08Chelyabinsk13
Peinado está trabajando con pico y pala, para ver si se han llevado unos bolis o folios, como apropiación indebida.
#5 angar300
El problema es que, si dimite y se va, la mierda habrá conseguido su objetivo y controlará el water completo.
#8 Daniel2000
#5 Entonces, si uno de los azules, verdes o morados tiene sospechas de corrupción, tiene que dimitir.

Pero si es uno de los rojos (o rosas) soy un poco daltónico, ¿por el bien del país se tiene que quedar?

No se, pregunto.
obmultimedia #1 obmultimedia
Se sospecha y hay pruebas de que Sanchez a delinquido?
No hay ni una prueba, por lo que el no mienten es ese tuit.
#2 LunaTiko
#1 Efectivamente, no como M.Rajoy
#6 Daniel2000
#1 El psoe decia en el 2015 , que "un Presidente del Gobierno, con la sospecha de la corrupción detrás de él, hubiera dimitido"

¿ Hay sospechas de corrupción de Pedro Sanchez ?

Pues eso
#7 Borgiano
#1 Hoy te vas a ganar el sueldo.
#9 Daniel2000 *
#7 Me voy a ganar strikes a dos manos ...

Si ya la han votado como bulo, un tweet que publico el mismo PSOE.
#4 Daniel2000
El #teampsoe de Ferraz en acción ...
#3 ZamoraBigote
Hasta llegar al listón de corrupción al que se refería ese tweet hay muuuuucho margen.
