¿Cuales son los peores trabajos de la historia?

Muchos piensan que su trabajo es el mejor, son felices con él, otros sin embargo creen que su trabajo es el peor del mundo, es horrible. Y los que tienen la desventura de no trabajar en estos tiempos que corren, peor todavía. Pero si estás trabajando, piensas que te pagan una basura, y tu jefe es un piojo que no hace más que explotarte, deberíamos echar un vistazo a algunos de los peores puestos de trabajo en la Historia y quizás pienses que la mañana de lunes no es tan mala.