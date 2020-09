¿Cuáles son las 5 tendencias emergentes que impulsarán la innovación tecnológica la próxima década?

Tendencias tecnológicas emergentes como tecnologías de distanciamiento social, Infraestructura componible, diseño asistido por inteligencia artificial, privacidad diferencial y sensores biodegradables entre las tecnologías clave para seguir muy de cerca, según Gartner. Las 30 tecnologías imprescindibles en the Gartner Inc. Hype Cycle for Emerging Technologies 2020 incluyen tecnologías que permiten una infraestructura componible, aspiran a recuperar la confianza de la sociedad en la tecnología y alteran el estado de su cerebro.