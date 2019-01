El mejor planeta que conocemos es la Tierra, objetivamente, y no lo digo porque viva allí. Aparte de la Tierra, hay fans de Júpiter, Marte e incluso de Mercurio. Pero ¿cuáles son los planetas que no gustan a nadie? ¿Hay algún planeta que jamás querríamos habitar, que no tenga absolutamente nada interesante para estudiar o que simplemente induzca nuestra ira sin ninguna razón discernible?