¿Cuál es el objetivo de la desinformación en emergencias como la de la DANA?

La tecnología puede convertirse en un arma y que la desinformación no se basa en noticias falsas, sino en falsas noticias. Parte de relatos interesados que, bajo el formato de una noticia que no es tal y aprovechando el estado de vulnerabilidad de la audiencia, se hace pasar por verdad. Quizás no durante mucho tiempo, quizás no para todos, pero sí durante el tiempo necesario para que suficientes personas lleguen a conclusiones equivocadas o, al menos, distintas a las que alcanzarían de tener una visión veraz de la situación.