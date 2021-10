¿Cuál es la ley más absurda del mundo?

Lo ambiguo del lenguaje permite que la imaginación del lector recree situaciones que no han sucedido, o que no se contemplan. Así pasa con la ley, donde las situaciones de forma escrita no abarcan los supuestos que el legislador puede llegar a imaginarse. Surgen así lagunas legales, además de leyes que superan la barrera de lo absurdo y contemplan situaciones que nadie habría pensado