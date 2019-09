¿Cuál es la droga más peligrosa?

¿Por qué es el alcohol legal pero muchas otras drogas no? Esa pregunta es el tema de un informe publicado por la Comisión Global de Políticas de Drogas, un grupo independiente de 26 ex presidentes y otros grandes peces gordos. Llegan a la conclusión de que, en lo que respecta a la evidencia científica, las leyes actuales sobre las drogas no tienen ningún sentido. La comisión culpa al sistema de clasificación de drogas de la ONU, que clasifica unas 300 sustancias psicoactivas en "horarios" de acuerdo con sus daños y beneficios.