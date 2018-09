Cs escenifica la ruptura del pacto con Susana Díaz: "La palabra del PSOE no tiene valor"

La reunión de seguimiento del pacto de investidura entre PSOE y Ciudadanos en Andalucía acabó mal. Era lo esperado tras días de tensión entre los socios y a la espera de un adelanto electoral que ya depende exclusivamente de Susana Díaz y sus cálculos. Juan Marín, portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, confirmó que se habían levantado de esa comisión este medio día tras recibir del PSOE un 'no es no' a las distintas medidas pendientes del pacto de regeneración democrática. "La palabra del PSOE no tiene valor", dijo.