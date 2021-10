Crytek: Un pasado de luces y sombras y un presente lleno de incógnitas ¿que le ha pasado al padre del gran Crysis?

Algo pasa con Crytek, la compañía siempre se le espera, pero no dan señales de vida desde la pasada generación, cuando debutaron primero sin éxito con el Ryse, en exclusiva en Xbox 360. Después llegaría su último título en el 2019. Aquel juego de romanos de aventuras y acción, no llego a cuajar entre el público, más por méritos propios que otra cosa, cosa que os hablare aquí en mi artículo más adelante. Se puede decir, que Crytek es una compañía no muy vieja, fue fundada en el año 1999...