Cruz Roja Venezuela dispuesta a participar en la distribución de la ayuda humanitaria en el país

El presidente de la Cruz Roja Venezolana aseguró que no van a recibir la ayuda humanitaria de los EEUU en las fronteras con el país, pero que formará parte de los medios de repartición de la misma a lo largo y ancho del territorio. “Nosotros dijimos que no íbamos a participar en el ingreso de la ayuda humanitaria(…) Esa ayuda tiene que ser prestada bajo los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia. Esos son principios de los cuales nosotros no podemos salir”,