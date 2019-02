Cruz Roja niega que envíos de EEUU a Venezuela sean “ayuda humanitaria” y no colaborará con ellos

El jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch, afirmó que su institución no colaborará con la distribución de productos de EEUU al pueblo venezolano. “Nosotros no participamos en lo que no es para nosotros una ayuda humanitaria” ya que “hablamos de una ayuda que un gobierno decide”. Para la Cruz Roja, el término “humanitario” debe ser protegido, ya que es uno los principios fundamentales de la organización, junto con la independencia, la imparcialidad y la neutralidad.