Cruyff era el ídolo de las chicas a las que no nos gustaba el fútbol

Yo en realidad no era una gran aficionada a los deportes, pero por imitación a mi hermano, por hacer lo que hacía él, veía algún partido de fútbol. Y Cruyff era guapo, moderno, tenía el pelo largo…. Era un gran deportista y un hombre atractivo, si hubiera sido alguien menos atractivo no habríamos reparado tanto en él. Era un ídolo para muchas chicas a las que no nos gustaba el fútbol. Luego, muchos años después, en Amsterdam, descubrí que forma parte de la historia reciente de Holanda y que allí lo tratan como a un símbolo.