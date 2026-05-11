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El crucero 'MV Hondius' zarpa hacia Países Bajos tras desembarcar a todos los pasajeros

El crucero 'MV Hondius' zarpa hacia Países Bajos tras desembarcar a todos los pasajeros

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ya ha dejado 3 fallecidos. La letalidad del virus, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%.

| etiquetas: hantavirus , países bajos
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