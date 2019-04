Crooked Books: el caso Malpaso

Pensaba yo que no tenía ningún libro de Malpaso. Que me había librado de la maldición de haber contribuido con mi irrisorio bolsillo al enésimo fraude, esta vez literario, que ha roto todos los límites de las trampas que nos solemos permitir. Pero no, oiga. tengo uno. Así que he contribuido a que varios escritores, traductores y correctores, trabajadores de la librería, editores, distribuidoras e imprentas tengan pesadillas con el dinero que les deben y aún esperan cobrar algún día.