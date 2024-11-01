Cronología de cómo Google está matando la web abierta

Durante años, se ha hablado de la obsesión de Google por moldear Internet a su imagen y semejanza. Lo que quizá muchos usuarios no perciben —porque los cambios han llegado poco a poco, camuflados bajo argumentos de seguridad, rendimiento o “experiencia del usuario”— es que la compañía de Mountain View ha construido una cronología casi quirúrgica de decisiones que han reducido el margen de maniobra de la web abierta. Lo que Microsoft no logró en la primera “guerra de navegadores” con Internet Explorer, Google lo está consiguiendo con Chrome...