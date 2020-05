Hay algo extraño en esas 63 querellas que se han presentado ante el Tribunal de Justicia de la República francesa. Que si no haber tenido previstas las mascarillas. Que si no haber tenido tests y vacunas. Que si no haber visto venir este virus, que todavía nos resulta desconocido. Estos querellantes no dejan de ser bombas colocadas en los cimientos de la República