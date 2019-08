Críticos de Cs piden a Rivera que proponga investir a Borrell para desgastar a Sanchez

El sector de Ciudadanos más proclive a pactar con el PSOE no tira la toalla. Cree que el visceral no es no de Albert Rivera a Pedro Sánchez, tres años después del protagonizado por el hoy presidente del Gobierno en funciones contra Mariano Rajoy, está siendo contraproducente porque blinda al candidato socialista en su apuesta por Unidas Podemos y la abstención de ERC como única salida; "justo lo contrario de lo que se debe hacer si queremos romper su estrategia y desgastarle", aseguran fuentes de ese sector.