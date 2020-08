Críticas a Lucía Etxebarría por pautar por redes una medicación alegando que sacó un 6,8 en Farmacología

Este jueves, la escritora Lucía Etxebarría se ha convertido en tendencia. No porque haya sacado una nueva novela o por una intervención en televisión, sino porque ha considerado que está capacitada para asesorar a una tuitera sobre cómo tomarse un medicamento. Las redes se le han echado encima después de que la autora contestara a una usuaria el pasado miércoles. "Ese momento en que no recuerdas si te has tomado la medicación o no. ¿Qué hacéis?", preguntó la interesada.