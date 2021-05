Críticas a Dulceida tras el lanzamiento de su nueva colección de maquillaje: "Son todos los colores iguales"

Cada vez son más las famosas que se unen a sacar colaboraciones y productos en el mundo de la cosmética, y este lunes ha sido la catalana quien ha puesto a la venta sus productos. Una colección que no ha estado exenta de críticas, ya que para algunos usuarios los tonos que componen la paleta no es "nada nuevo", o simplemente no aportan ninguna novedad: "Son todos los colores iguales y sosos". La falta de creatividad, el diseño y el alto coste de los productos son otras de las características que han hecho que se despierte la polémica.