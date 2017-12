Críticas a un concejal del PP de Madrid por este mensaje sobre los refugiados y el Niño Jesús

El concejal del PP de Madrid, Percival Manglano, es asiduo a levantar polémica por sus mensajes en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 21.000 seguidores. Un tuit publicado este sábado le ha valido multitud de críticas y mofas por mezclar el Refugees Welcome, lema que se acuñó para dar la bienvenida a los refugiados, y al niño Jesús. "Refugees welcome, salvo para un niño refugiado y pobre nacido en un establo en Belén hace más de 2000 años. Ese no se merece un recuerdo en la Puerta de Alcalá", asegura Manglano.