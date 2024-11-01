·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8279
clics
Menos 2 horas en un hospital de Estados Unidos: 41.297 dólares
5800
clics
La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?
3953
clics
Invitamos a un hombre por navidad y se quedó por 45 años [eng]
5437
clics
Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]
4233
clics
Editores de Wikipedia han sacado su propio Netflix. Y es un pequeño regalo para cinéfilos con más de 4.000 películas
más votadas
597
Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por "faltar a la verdad" sobre la labor de la UME en la DANA
591
Los whatsapps que envió a Feijóo confirman que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en que supo que había fallecidos por la dana
418
Sin noticias de la UCO de Balas: seis meses y aún no hay informe del novio de Ayuso
466
Llegan a España tomates de Marruecos en los que se encontró un nivel alto de cadmio, sin que se impidiera su entrada
487
Mark Bray, historiador exiliado de EEUU: "El segundo mandato de Trump es explícitamente fascista"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
5
clics
Críticas a la AEMET por pasar del "invierno más cálido de lo normal en España" a "la Navidad más fría en quince años" en apenas unos días
La Agencia Estatal de Meteorología envió su previsión a mediados de diciembre, aunque la tendencia siempre se llena de incertidumbre y la historia puede ser diferente
|
etiquetas
:
aemet
,
invierno cálido
,
navidad fría
1
0
0
K
11
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
11
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pablisako
*
relacionada
www.meneame.net/story/tiempo-este-invierno-espana-segun-meteored-mas-c
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente