Críticas a la AEMET por pasar del "invierno más cálido de lo normal en España" a "la Navidad más fría en quince años" en apenas unos días

La Agencia Estatal de Meteorología envió su previsión a mediados de diciembre, aunque la tendencia siempre se llena de incertidumbre y la historia puede ser diferente

aemet , invierno cálido , navidad fría
