Crítica al pensamiento crítico

Se nos dice que hay que educar a los niños en el “pensamiento crítico” para que no se conviertan en gente sin cabeza que repite como un loro lo que le dicen. De primeras suena estupendo, ¿verdad? Los liberales no son tontos y saben muy bien cómo vender su mercancía. Uno escucha “pensamiento crítico” y se imagina a niños rebeldes, penetrantes, astutos, que no se callan ante lo que les parece injusto o absurdo.