Cristina Pedroche, en ‘El hormiguero’ antes de las Campanadas: Agotador desfile de humor tuno

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Es un hecho que Cristina Pedroche tiene muy poco que decir, y lo que poquísimo que puede aportar se agota en unos 10 minutos...

| etiquetas: television , pedroche , hormiguero
1 0 6 K -29 actualidad
6 comentarios
Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward
Por fin algo de cultura en MNM :troll:
2 K 43
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 Algo tan escaso como la tela de sus vestidos.
0 K 11
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Poca cultura dará la Pedroche :-D
0 K 19
#2 Kuruñes3.0 *
El programa lo poco que soporté una mierda mayúscula como suele ser el Hormiguero. Del humor tuno, más quisieran.
Una vez dicho esto cuanto hater tiene la Pedroche, una diva de cuerpo bonito como otra cualquiera y con menos tonterías que muchas (lo cual quiere decir absolutamente nada).
1 K 18
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Por eso ha sido tan arriesgado —y tedioso— tenerla en 'prime time' durante una hora contando nada
0 K 17
Pointman #5 Pointman
Que mona va está chica siempre...
0 K 10

