Cristalografía de rayos X, la fascinante técnica científica que está detrás de más de 20 premios Nobel

Hace más de 100 años, un padre y su hijo desarrollaron una técnica para determinar la estructura molecular de los cristales que aún hoy sigue dando lugar a importantes avances.

