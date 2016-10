Crisis PSOE: Así ha perdido la gestora el control del PSOE

5 meneos 104 clics

usuarios: 4 anónimos: 1 negativos: 1 compartir:

actualidad karma: 24

Lo que está sucediendo en el tiempo posterior al 1-O acredita que ni la gestora ni lo barones disponían de pautas y discurso suficiente para que permease la opción que ahora está en debate. Sus criterios no gozan de la autoridad necesaria para que prospere en el comité federal la decisión de facilitar un Gobierno de Rajoy con una abstención. En vez de interrogar sobre si el grupo debe abstenerse o no en la investidura, se pediría un pronunciamiento sobre la procedencia o no de unas terceras elecciones.