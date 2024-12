Crisis en el principal centro de investigación del cáncer en España que salpica a La Moncloa

Hay científicos y técnicos con sueldos que no llegan a los 17.000 euros al año, mientras la directora cobraría 230.000, según denuncian fuentes conocedoras a El País. Además, la institución tiene un déficit de 4,5 millones de euros, ya que la subvención de 22 millones que recibe del Ministerio de Ciencia no se ha actualizado desde hace años para corregir la inflación. Solo funciona uno de los cuatro microscopios confocales que tienen. Y así no se puede investigar, ya que significa dejar a los científicos ciegos.