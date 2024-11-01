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La crisis del hantavirus evidencia la inutilidad del hospital Zendal: "No sirve ni para cultivar setas"

La crisis del hantavirus evidencia la inutilidad del hospital Zendal: "No sirve ni para cultivar setas"

Los 14 españoles que estuvieron a bordo del crucero afectado por el hantavirus continúan su cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Las comparaciones las carga el diablo, pero en ocasiones resultan inevitables. Este ha sido el caso del Enfermera Isabel Zendal, el hospital de pandemias que creó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la crisis de la covid-19.

| etiquetas: ayuso , hantavirus , hospital , zendal , inutil
20 9 0 K 183 Ayuséame
9 comentarios
20 9 0 K 183 Ayuséame
  1. lonnegan #1 lonnegan *
    Ayuso 7291 muertos
    200 millones malversados

    Y aquí no pasa nada
    10 K 128
  2. Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
    Menuda mierda de hospital se han montado.
    El mejor hospital de pandemias del mundo, en Madrid
    1 K 27
  3. pepel #3 pepel
    Puede servir de refugio a la presidencia de la Comunidad de Madrid cuando escape de situaciones de peligro.
    0 K 18
  4. #4 Albarkas
    Ha servido para derrochar una millonada y que cuatro listos se forren.
    1 K 27
  5. sotillo #5 sotillo
    #1 Como toda la mierda del pp de Madrid, con miles de millones malversados y no sabemos más por qué presumen de controlar a los jueces por detrás
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  6. #6 roca
    Aqui te das cuenta el nivel que tienen sus votantes que les roban y les mean en la cara y piden más.
    2 K 27
  7. Apotropeo #7 Apotropeo
    #1 ¿ Cómo que no?
    Se va a México y les acusa de asesinos y ladrones.
    :troll:
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  8. #8 Horkid
    Cuando antes del 15M ,se descubrio la corrupción del PPSOE construyendo infraestructuras inutiles aeropuertos, casa de la justicia,.... sólo para dar dinero a empresas constructoras y coger la mordida; desviaron está forma de corrupción a la sanidad: construyen edificios que inaguran, pero no se ponen en marcha; porque el objetivo es el mismo que cuando construian aeropuertos vacios: desviar dinero publico a las empresas constructora amigas
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  9. reithor #9 reithor
    #1 si solo fuera eso... Murió mucha más gente por culpa de tener el sistema sanitario en mínimos, y el hangar es solo una de sus muchas tropelías.
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