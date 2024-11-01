La crisis del hantavirus evidencia la inutilidad del hospital Zendal: "No sirve ni para cultivar setas"

Los 14 españoles que estuvieron a bordo del crucero afectado por el hantavirus continúan su cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Las comparaciones las carga el diablo, pero en ocasiones resultan inevitables. Este ha sido el caso del Enfermera Isabel Zendal, el hospital de pandemias que creó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la crisis de la covid-19.