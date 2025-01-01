·
7039
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
4998
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
3620
clics
Amaral, la víctima perfecta de la 'manada digital' a lo largo de veinte años
2949
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
3636
clics
Este strike me ha descolocado...
más votadas
479
La papa de Israel ya campa a sus anchas en Canarias sin estar la producción local vendida
273
Nuestra complicidad en Gaza prepara el escenario para un segundo genocidio en Cisjordania
282
Ayuso cede ante los bomberos y reconoce que las competencias son suyas tras culpar al Gobierno central
455
La UE abre de par en par la entrada de productos industriales y agrícolas de EEUU
528
Tomarte por gilipollas, el plan del PP para gobernar
La crisis de las gallinas sobrevuela Torrevieja
El Ayuntamiento confía en adjudicar en pocas semanas a una nueva empresa la retirada de gallos, gallinas y pollos de sus calles, por donde campan a sus anchas.
gallinas
torrevieja
tontería infinita
actualidad
