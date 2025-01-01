edición general
La crisis de las gallinas sobrevuela Torrevieja

El Ayuntamiento confía en adjudicar en pocas semanas a una nueva empresa la retirada de gallos, gallinas y pollos de sus calles, por donde campan a sus anchas.

